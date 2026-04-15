«Unter Pflanzen»: Wir verlosen Tickets zur Vorpremiere
Der faszinierende Kinofilm «Unter Pflanzen» lässt das Publikum in die geheime Welt der Pflanzenkommunikation eintauchen. Wir verlosen 1x2 Tickets zur Vorpremiere im Kino Riffraff in Zürich.
Filmemacherin Antshi von Moos ist mit «Unter Pflanzen» ein Film gelungen, der sich der Sprache der Pflanzen gleichermassen poetisch, sinnlich und wissenschaftlich nähert. Es treten auf: Dr. Consuelo De Moraes von der ETH Zürich, die kurz davorsteht, jene Substanz zu entdecken, die Pflanzen sofort zum Blühen bringen könnte, die Sachbuchautorin Floriane Koechlin, die Pflanzenkommunikation zu einem ihrer Kernthemen gemacht hat, sowie das Künstlerduo Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger, das in ihren Arbeiten die Grenzen zwischen Mensch und Natur verwischt. Ausserdem sind natürlich zahlreiche Pflanzen, Pilze, Insekten und Mikroben zu sehen, die viel mehr (und ganz anders) miteinander sprechen, als man gemeinhin annehmen würde.
Antshi von Moos' Film feierte Weltpremiere in der Semaine de la Critique am Filmfestival von Locarno 2025 und wurde ans CPH:DOX und an die Solothurner Filmtagen eingeladen; er gewann den DOK.talent Award am Dokfilmfestival München und den Alexis Victor Thalberg Filmpreises.
Nun läuft «Unter Pflanzen» in den Schweizer Kinos an. Hochparterre verlost 1x2 Tickets für die Vorpremiere am Sonntag, 26.4., im Kino Riffraff in Zürich, mit anschliessendem Gespräch mit Emanuel Devers (Biocommunication Group, ETH Zürich) & Antshi von Moos. Wer teilnehmen will, schreibt bis am 16. September 2025 eine E-Mail mit dem Betreff ‹Unter Pflanzen› an info@hochparterre.ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
«Unter Pflanzen - Ein Perspektivenwechsel»
von Antshi von Moos, CH 2025, 66 Min.
Vorpremiere mit Gespräch
Zürich, Kino Riffraff, So 26.4., 11:00
in Anwesenheit von Emanuel Devers (Biocommunication Group, ETH Zürich) & Antshi von Moos
Weitere Vorstellungen:
Bern, Kino Rex, Mi 6.5. 18.15, in Anwesehneheit von Florianne Koechlin und Antshi von Moos
Zug, Zuger Kinos, Sa. 9.5. 11:45 Uhr, In Anwesenheit von Antshi von Moos
Winterthur, Cameo, Sa 23.5. 18.00, in Anwesehneheit von Antshi von Moos
Luzern, stattkino, 27.5. 20:30, in Anwesehneheit von Antshi von Moos
Ab 14. Mai in den Deutschschweizer Kinos.