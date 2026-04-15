Eintauchen in eine verborgene Welt: Filmstill aus «Unter Pflanzen»

Redaktion Hochparterre 15.04.2026 20:00

Filmemacherin Antshi von Moos ist mit «Unter Pflanzen» ein Film gelungen, der sich der Sprache der Pflanzen gleichermassen poetisch, sinnlich und wissenschaftlich nähert. Es treten auf: Dr. Consuelo De Moraes von der ETH Zürich, die kurz davorsteht, jene Substanz zu entdecken, die Pflanzen sofort zum Blühen bringen könnte, die Sachbuchautorin Floriane Koechlin, die Pflanzenkommunikation zu einem ihrer Kernthemen gemacht hat, sowie das Künstlerduo Gerda Steiner und Jörg Lenz­linger, das in ihren Arbeiten die Grenzen zwischen Mensch und Natur verwischt. Ausserdem sind natürlich zahlreiche Pflanzen, Pilze, Insekten und Mikroben zu sehen, die viel mehr (und ganz anders) miteinander sprechen, als man gemeinhin annehmen würde.

Der Trailer zum Film

Antshi von Moos' Film feierte Weltpremiere in der Semaine de la Critique am Filmfestival von Locarno 2025 und wurde ans CPH:DOX und an die Solothurner Filmtagen eingeladen; er gewann den DOK.talent Award am Dokfilmfestival München und den Alexis Victor Thalberg Filmpreises.

Nun läuft «Unter Pflanzen» in den Schweizer Kinos an. Hochparterre verlost 1x2 Tickets für die Vorpremiere am Sonntag, 26.4., im Kino Riffraff in Zürich, mit anschliessendem Gespräch mit Emanuel Devers (Biocommunication Group, ETH Zürich) & Antshi von Moos. Wer teilnehmen will, schreibt bis am 16. September 2025 eine E-Mail mit dem Betreff ‹Unter Pflanzen› an info@hochparterre.ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.