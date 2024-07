Berichtet über die Freuden und Mühen der Mitmach-Architektur: Lucien Kroll mit Studierenden im Film ‹La vie en kit›.

Jetzt streamen:‹La vie en kit› Partizipation ist das Wort der Stunde, ‹La vie en kit› der passende Film dazu. Wir zeigen Elodie Degavres faszinierende Dokumentation auf unserer neuen Streamingplattform ‹Klappe!›. 19.07.2024 10:03

«Sie haben alles entschieden. Ich war ganz still. Das ist Partizipation.» Lucien Kroll, belgischer Architekt (1927–2022) Partizipation, wir wissen es, ist das Wort der Stunde. Unsere Kolleg:innen von von «werk, bauen + wohnen» haben im Mai ein Heft dazu gemacht. ‹La vie en kit› von Elodie Degavre ist der passende Film zum Thema. Die faszinierende Dokumentation ist aktuell auf Hochparterres neuer Streamingplattform ‹Klappe!› zu sehen. Auf ‹Klappe!› präsentieren wir im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Dranbleiben lohnt sich! ###Media_2### Der Dokumentarfilm ‹La vie en kit› porträtiert die Architekten Lucien Kroll, Simone Kroll, Paul Petit, Jean Englebert. In Brüssel, Charleroi und Lüttich verwirklichten sie gemeinsam mit einer Handvoll abenteuerlustiger Bewohner:innen ihre Wohnideale. Gerade erst aus dem Mai 68 hervorgegangen, demonstrieren sie das revolutionäre Potenzial der Bausatz-Architektur. Was ist heute noch von ihren Häusern von morgen übrig? ‹La vie en kit› kann ab sofort hier gestreamt werden. Bonne projection!...