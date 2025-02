Simon Baumann sucht Kontakt zu anderen Dorfbewohnern (Filmstill aus ‹Zum Beispiel Suberg›)

Jetzt streamen: ‹Zum Beispiel Suberg› Der Schweizer Filmemacher Simon Baumann (‹Wir erben›) versucht sich an der Ergründung des Schweizer Dorfs – eine ebenso tiefsinnige wie komische Angelegenheit. Nicht verpassen! 17.02.2025 11:54

«Wie wurde aus einer Dorffamilie eine Ansammlung von Leuten, die sich gegenseitig ignorieren?» Simon Baumanns aktueller Film ‹Wir erben› läuft momentan mit beachtlicher Publikumsresonanz in den Kinos. Ein Glanzstück des Schweizer Films gelang Baumann aber bereits 2013 mit «Zum Beispiel Suberg». Suberg hat sich in nur drei Jahrzehnten vom verschlafenen Bauern- zum anonymen Schlafdorf entwickelt. Mit feinsinnigem Humor zeigt Simon Baumann am Beispiel seines Heimatdorfes die Veränderungen: Vereinsamung, Zersiedelung und der Druck der Rentabilität in einer globalisierten Welt. Hochparterre-Abonenntinnen können den mehrfach preisgekrönten Film hier streamen – kostenlos bis zum 28. Februar. Bonne projection! Auf Hochparterres neuer Streamingplattform ‹Klappe!› präsentieren wir im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Dranbleiben lohnt sich. ...