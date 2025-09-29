Lesen mit tiun
Jan Gehl beim Betrachten von Stadtraum im Film «The Human Scale»

Jetzt streamen: «The Human Scale»

Dank seiner Bücher ist der mittlerweile 89-jährige Jan Gehl zu einer Leitfigur des menschenzentrierten Städtebaus geworden. Ein Film über den Stadtplaner und seine Ideen.

Marcel Bächtiger   29.09.2025 16:56
«Die Stadtplanung arbeitet mit einem ziemlich unvollständigen Werkzeugkoffer.» Das sagt Jan Gehl, dänischer Architekt und Stadtplaner im Film ‹The Human Scale›. Gehls Bücher – ‹Leben zwischen Häusern› oder ‹Städte für Menschen› – sind mittlerweile zu Standardwerken einer sozial sensiblen Stadtplanung geworden. Der Film von Andreas Dalsgaard betrachtet in fünf Kapiteln verschiedene Metropolen der Welt durch die Brille von Jan Gehl. Die dahinterliegende Frage: Was geschieht, wenn der Mensch ins Zentrum der Stadtplanung rückt? Jetzt zu sehen auf Hochparterres Streaming-Plattform ‹Klappe!› – für Abonenntinnen kostenlos bis zum 19. Oktober....
 29.09.2025 16:56
Kulturlandschaften kappen? Biodiversität bodigen?
Versessen
Florian Hauswirth: «So wie man Käse macht, sollte man auch Stühle machen»
 

