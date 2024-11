Leilani Farha, UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Wohnen (Filmstill aus ‹PUSH – Für das Grundrecht auf Wohnen›)

Jetzt streamen: ‹PUSH – Für das Grundrecht auf Wohnen› Im Dokumentarfilm des schwedischen Filmemachers Fredrik Gertten geht es um einen politischen und gesellschaftlichen Dauerbrenner: die weltweite Krise des Wohnungsmarkts. Nicht verpassen! 04.11.2024 12:04

«Gold ist kein Menschenrecht, Wohnen schon.» – Das ist eine der markigen Aussagen von Leilani Farha, UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Wohnen. Leilani Farha ist die tragende Protagonistin in Fredrik Gerttens Dokumentarfilm, der erklärt, warum es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt. Der vielgelobte Film, der 2019 in den Kinos zu sehen war, hat fünf Jahre später nichts von seiner Aktualität verloren: Die weltweite Krise des Wohnungsmarkts findet ihren Ausdruck nicht zuletzt in der aktuellen Situation in der Schweiz, wo Wohnungsnot und steigende Wohnkosten zu einem bestimmenden Politikum geworden sind. «‹PUSH – Für das Grundrecht auf Wohnen› ist eine vielstimmige und spannende Bestandsaufnahme einer weltweiten Krise», heisst es in der Filmkritik von Wolfgang Hamdorf (Filmdienst). «Die Stärke des klugen Films, den manche wahrscheinlich als ideologisch abstempeln werden, liegt gerade in seinem engagierten Standpunkt und dem Mut, über die Dokumentation der Misere und einem empathischen Blick auf die Opfer der Krise hinaus nach den Hintergründen zu fragen und Verantwortliche zu benennen.» Hochparterre-Abonenntinnen können den Film hier streamen – kostenlos bis zum 25. November. Bonne projection!...