Da sitzt der Finsterling: Thomas Haemmerli im autobiografischen Essayfilm ‹Die Gentrifizierung bin ich›

Jetzt streamen: «Die Gentrifizierung bin ich» 2017 legte der Regisseur und Journalist Thomas Haemmerli (‹Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini›) eine filmische Beichte ab – zu sehen ab sofort auf Hochparterre Streamingplatform.

«Wer weiss, was Gentrifizierung bedeutet, ist ein Teil von ihr.» Diese Einsicht setzt den Ton für Thomas Haemmerlis ironisch-humorvollen Dokumentarfilm ‹Die Gentrifizierung bin ich - Beichte eines Finsterlings›. Entlang der verschiedenen Wohnsituationen des Regisseurs – von der Kindheit am Zürichberg über besetzte Häuser, WGs und Yuppie-Wohnungen bis hin zu Behausungen in Grossstädten wie Tiflis, São Paulo und Mexiko-Stadt – stellt sich der Film den grossen Fragen von Raumgebrauch, Wohnen, Stadtentwicklung, Dichte und Fremdenfeindlichkeit – so aktuell wie eh und je. «Die Gentrifizierung bin ich» ist auf Hochparterres neuer Streamingplatform ‹Klappe!› zu sehen - für Hochparterre-Abonenntinnen kostenlos bis zum 17. August. Auf ‹Klappe!› präsentieren wir im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Reinschauen lohnt sich!...