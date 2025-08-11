Lesen mit tiun
Da sitzt der Finsterling: Thomas Haemmerli im autobiografischen Essayfilm ‹Die Gentrifizierung bin ich›

Jetzt streamen: «Die Gentrifizierung bin ich»

2017 legte der Regisseur und Journalist Thomas Haemmerli (‹Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini›) eine filmische Beichte ab – zu sehen ab sofort auf Hochparterre Streamingplatform.

Marcel Bächtiger   11.08.2025 11:42
«Wer weiss, was Gentrifizierung bedeutet, ist ein Teil von ihr.» Diese Einsicht setzt den Ton für Thomas Haemmerlis ironisch-humorvollen Dokumentarfilm ‹Die Gentrifizierung bin ich - Beichte eines Finsterlings›. Entlang der verschiedenen Wohnsituationen des Regisseurs – von der Kindheit am Zürichberg über besetzte Häuser, WGs und Yuppie-Wohnungen bis hin zu Behausungen in Grossstädten wie Tiflis, São Paulo und Mexiko-Stadt – stellt sich der Film den grossen Fragen von Raumgebrauch, Wohnen, Stadtentwicklung, Dichte und Fremdenfeindlichkeit – so aktuell wie eh und je. «Die Gentrifizierung bin ich» ist auf Hochparterres neuer Streamingplatform ‹Klappe!› zu sehen - für Hochparterre-Abonenntinnen kostenlos bis zum 17. August.  Auf ‹Klappe!› präsentieren wir im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Reinschauen lohnt sich!...
