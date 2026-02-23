«Was der Mensch so alles kaputtmachen kann...", meint Tiziana, eine Einwohnerin von Campione d'Italia im Film ‹Architektur des Glücks›.

Der Film ‹Architektur des Glücks› erzählt die Geschichte des Dorfs Campione, das in Mario Bottas Casino viel Geld verdient hat – bis dieses in Konkurs ging. Jetzt auf unserer Streamingplattform zu sehen!

Campione, eine italienische Enklave am Luganersee: Über hundert Jahre lang hat die Gemeinde enormen Reichtum aus dem örtlichen Spielcasino gezogen. Gleichzeitig entstand eine soziale und ökonomische Abhängigkeit vom Glücksspielgeschäft. Nach dem plötzlichen Konkurs des Casinos stürzt das Dorf in eine existenzielle Krise. Hat das monumentale Gebäude von Mario Botta eine Zukunft? Im Film ‹Architektur des Glücks› erzählen die Regisseure Michele Cirigliano und Anton von Bredow von alten Träumen, Erinnerungen und neuen Herausforderungen. Zu Wort kommen die Menschen von Campione, so zum Beispiel der ehemaliger Priester Eugenio, der entlassene Croupier Ivan, die desillusionierte junge Ökonomin Deniz oder Tiziana, eine der ersten Frauen im Casino von Campione – sie alle blicken zurück und nach vorn, auf ein Leben im Schatten eines Casinos, das einst alles bedeutete. Ihre Stimmen verweben sich zum Portrait einer Gemeinde, die nach Orientierung sucht. Kann Campione sich neu erfinden? Der Dokumentarfilm lief letztes Jahr in den Schweizer Kinos, nun ist er auf Hochparterres Streaming-Platform «Klappe!» zu sehen – für Hochparterre-Abonennt:innen kostenlos bis zum 8. März. Bonne projection!...