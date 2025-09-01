Einblicke in ein soziales Biotop: Bianca Gleissingers wunderbarer Film über die Wohnsiedlung Alterlaa

Mit dem persönlich gefärbten Porträt des Wohnparks Alterlaa in Wien ist Regisseurin Bianca Gleissinger einer der besten Architekturfilme der vergangenen Jahre gelungen. Jetzt bei uns zu sehen!

«Architekt Harry Glück hatte einen revolutionären Traum: Pools für die Proleten. Proleten wie wir.» Von dem grössten sozialen Wohnpark Österreichs und seinem einstigen Glücksversprechen handelt der humorvolle Dokumentarfilm «27 Storeys – Alterlaa forever» von Bianca Gleissinger. Die Regisseurin kehrt an den Ort ihrer Kindheit zurück und begegnet dort seinen ebenso verschrobenen wie liebenswürdigen Bewohner:innen – im Schiessverein, am Pool auf dem Dach oder auf dem Balkon. «Wohnen wie die Reichen für alle», war 1970 die utopische Prämisse des Architekten mit dem klangvollen Namen Harry Glück. Aber was ist von jenem Pioniergeist übriggeblieben? Dieser Film ist eine witzige, sehr persönliche Annäherung an einen obskuren Ort und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. Jetzt zu sehen auf Hochparterres Streaming-Plattform «Klappe!» – für Abonenntinnen kostenlos bis zum 14. September....