Lesen mit tiun
Abo
Shop
Einblicke in ein soziales Biotop: Bianca Gleissingers wunderbarer Film über die Wohnsiedlung Alterlaa

Jetzt streamen: «27 storeys – Alterlaa forever»

Mit dem persönlich gefärbten Porträt des Wohnparks Alterlaa in Wien ist Regisseurin Bianca Gleissinger einer der besten Architekturfilme der vergangenen Jahre gelungen. Jetzt bei uns zu sehen!

Marcel Bächtiger   01.09.2025 15:25
«Architekt Harry Glück hatte einen revolutionären Traum: Pools für die Proleten. Proleten wie wir.» Von dem grössten sozialen Wohnpark Österreichs und seinem einstigen Glücksversprechen handelt der humorvolle Dokumentarfilm «27 Storeys – Alterlaa forever» von Bianca Gleissinger. Die Regisseurin kehrt an den Ort ihrer Kindheit zurück und begegnet dort seinen ebenso verschrobenen wie liebenswürdigen Bewohner:innen – im Schiessverein, am Pool auf dem Dach oder auf dem Balkon.  «Wohnen wie die Reichen für alle», war 1970 die utopische Prämisse des Architekten mit dem klangvollen Namen Harry Glück. Aber was ist von jenem Pioniergeist übriggeblieben? Dieser Film ist eine witzige, sehr persönliche Annäherung an einen obskuren Ort und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. Jetzt zu sehen auf Hochparterres Streaming-Plattform «Klappe!» – für Abonenntinnen kostenlos bis zum 14. September....
Jetzt streamen: «27 storeys – Alterlaa forever»

Mit dem persönlich gefärbten Porträt des Wohnparks Alterlaa in Wien ist Regisseurin Bianca Gleissinger einer der besten Architekturfilme der vergangenen Jahre gelungen. Jetzt bei uns zu sehen!

 01.09.2025 15:25
Weitere Nachrichten
Kanton delegiert ISOS-Prüfung an Stadt Zürich
Lebenswerk in neuen Händen
Podcast: Trix Haussmann und Christof Hindermann
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch