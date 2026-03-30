«Nur die Poesie kann die Greina retten», meint Bryan Cyril Thurston, Architekt, bildender Künstler und politischer Aktivist.

Architekt Patrick Thurston hat einen Film über seinen Vater gedreht, der sich mit unermüdlichem Engagement für den Erhalt der Greina-Ebene einsetzte. Jetzt zu sehen auf unserer Streaming-Plattform!

Redaktion Hochparterre 30.03.2026 16:51

Jetzt streamen: ‹Greina› Architekt Patrick Thurston hat einen Film über seinen Vater gedreht, der sich mit unermüdlichem Engagement für den Erhalt der Greina-Ebene einsetzte. Jetzt zu sehen auf unserer Streaming-Plattform! 30.03.2026 16:51

In den 1970er Jahren wurde die Greina, die Graubünden mit dem Tessin verbindet, schweizweit bekannt. Der Architekt und Künstler Bryan Cyril Thurston setzte sich während 20 Jahren mit seiner Kunst gegen einen Stausee in dieser grossartigen Hochebene ein. Damals kam sein Spruch «nur die Poesie kann die Greina retten» seinem Sohn ziemlich abstrus vor. Doch genau darin findet er heute eine unerwartete Kraft. Schönheit, das wollen alle! Der Dokumentarfilm von Architekt Patrick Thurston feierte 2024 Premiere in den Schweizer Kinos, nun ist er auf Hochparterres Streaming-Platform «Klappe!» zu sehen – für Hochparterre-Abonennt:innen kostenlos bis zum 12. April. Bonne projection!...