«Alles ist von Kräften bedingt.» Filmstill aus dem Dokumentarfilm ‹Die Reisen des Santiago Calatrava›

Jetzt streamen: ‹Die Reisen des Santiago Calatrava› Santiago Calatrava ist nach wie vor berühmt. Und nach wie vor umstritten. Vor 25 Jahren gab ein Dokumentarfilm rare Einblicke in sein Denken und Schaffen. Jetzt bei uns zu sehen! 03.04.2025 17:54

In Zürich baut er wieder, gleich neben seinem vielleicht besten Werk: dem Bahnhof Stadelhofen, erbaut zwischen 1983 und 1990. Das neue Bürogebäude aus seiner Hand, von bösen Stimmen «Hochseeyacht» oder «Haifisch» genannt, stösst allerdings auf ein geteiltes Echo in Bevölkerung und Fachwelt. Santiago Calatrava selbst stört sich mehr an der geplanten unterirdischen Erweiterung des Bahnhofs von Giuliani Hönger Architekten, die sein Frühwerk «entstellen» würde. Es sind Kontroversen, die sich der spanisch-schweizerischen Ingenieur und Architekt seit langem gewohnt ist. ###Media_2### Wer ist dieser Santiago Calatrava? Die Zahl seiner an Vogelskelette erinnernden Bauten ist unterdessen kaum mehr überblickbar, es gibt Calatrava-Brücken und Calatrava-Bahnhöfe und Calatrava-Museen in Spanien, den USA oder Dubai. Ende der 1990er Jahre, auf dem Höhepunkt seines Ruhms als genialer Formenschöpfer, heftete sich Filmregisseur Christoph Schaub («E.1027 - Eileen Gray und das HAus am Meer») an die Fersen des Star-Architekten. Dass seine Bauten «ebenso populär wie umstritten» seien, hiess es allerdings schon im damaligen Pressetext zum Film. ‹Die Reisen des Santiago Calatrava› gibt rare Einblicke in sein Denken und Schaffen – ein historisches Filmdokument, das heute fast noch aufschlussreicher ist als damals. Hochparterre-Abonenntinnen können den Film hier kostenlos streamen. Bonne projection! Auf Hochparterres neuer Streamingplattform ‹Klappe!› präsentieren wir im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Dranbleiben lohnt sich....