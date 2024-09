Letztes Jahr in Hochparterre Kino, jetzt auf unserer Streamingplatform: ‹The Mies van der Rohes› von Sabine Gisiger

Jetzt kostenlos streamen: ‹The Mies van der Rohes› Sabine Gisigers Dokumentarfilm zeichnet ein vielschichtiges Panorama der Moderne aus weiblicher Sicht. Hochparterre-Abonentinnen können den Film bis zum 20 September kostenlos anschauen. 05.09.2024 15:38

«Es ist wohl kein Geheimnis, dass Mies kein Familienmensch war.» Georgia van der Rohe (1914–2008), Tänzerin und Schauspielerin Es könnte eine simple Geschichte sein: Dort der umjubelte Heros der Modernen Architektur, hier die unglücklichen Frauen aus seinem Umfeld. Doch ganz so klar liegen die Dinge nicht, und so einfach will es sich auch Sabine Gisiger nicht machen. Der Perspektivenwechsel, den ihr Dokumentarfilm «The Mies van der Rohes» vollzieht, ist dennoch radikal. Der weltbekannte Architekt tritt in den Hintergrund, erzählt werden dafür die Lebensgeschichten von der zeitlebens in Mies’ Schatten stehenden Designerin Lilly Reich, von seiner ersten Ehefrau Ada und der mit ihr befreundeten Tanzpionierin Mary Wigman sowie von den drei Töchtern, allen voran Georgia van der Rohe, deren 2001 publizierte Autobiografie den Anstoss zum Film gab. Hervorragend recherchiert und kenntnisreich arrangiert, zeichnet Gisigers Film ein vielschichtiges Panorama der Moderne aus weiblicher Sicht. ‹The Mies van der Rohes› steht Hochparterre-Abonennt:innen bis zum 20. September kostenlos zum Streaming zur Verfügung. Der Film ist auf Hochparterres neuer Streaming-Plattform ‹Klappe!› zu sehen, wo wir im Monatsrythmus ausgewählte Filme zur Architektur, Landschaft, Planung und Design präsentieren. Mehr Hintergründe zu ‹The Mies van der Rohes› erfahren Sie in unserem Sach & Krach-Podcast mit Regisseurin Sabine Gisiger. Bonne projection! ###Media_2###...