Am 28. Mai 2025 wurde Weissenried durch eine Schlammlawine erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche historische Lärchenholzfassaden, die durch ihre gewachsene Patina und handwerkliche Qualität von besonderem kulturhistorischem Wert sind, wurden durch feinkörnige Schlammablagerungen belastet. Ohne fachgerechte Intervention besteht die Gefahr irreversibler Substanzverluste und einer nachhaltigen Beeinträchtigung des Ortsbildes. Wer mithelfen will von zirka Mai - Oktober 2026 soll sich unter www.isos-weissenried.ch anmelden. Arbeit wird entlöhnt, Unterkunft und Verpflegung werden organisiert.