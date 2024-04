Ein weltweiter Festival-Liebling, endlich in Zürich zu sehen: «É Noite na América».

Das Lausanner Architekturfilmfestival ‹Écrans urbains› zu Gast bei Hochparterre Kino: Am Samstag, 20. April zeigen wir vier fantastische Filme als exklusive Premieren im Kino Houdini. Jetzt Tickets sichern!

Am Samstag, 20. April präsentiert Hochparterre eine Auswahl der Filme des beliebten Lausanner Architekturfilmfestivals ‹Écrans urbains› im Zürcher Kino Houdini. Seit 2016 bringt ‹Écrans urbains› Filme über die Architektur, die Stadt und die Landschaft auf die grosse Leinwand. Im Rahmen von Hochparterre Kino zeigen wir vier herausragende Filme der diesjährigen Festivalausgabe als Deutschschweizer Premieren. Dazu gibt es ein Filmgespräch im Mezzanin und eine Videoinstallation des D-Arch Filmfestivals (DAFF) in den öffentlichen Räumen des Houdini. Tickets sind ab sofort hier erhältlich.

Hochgelobt von der New York Times und The Guardian: «Dry Ground Burning», ein feministischer Gangsterfilm, wie man ihn noch nie gesehen hat.

Zwei Filme nähern sich auf unerwartete Art der Planstadt Brasília: Der traumgleiche Film «É Noite na América» begibt auf die Spur der wilden Tieren, die sich aus dem bedrohten Dschungel in die Metropole geflüchtet haben, während der elektrisierende Doku-Spielfilm «Dry Ground Burning» sich an die Räder einer weiblichen Motorradgang in den Favelas von Brasília heftet.

Der meistgesuchte Architekt Frankreichs: Ein aufschlussreicher Dokumentarfilm über das faszinierende Leben Fernand Pouillons

Mit den Dokumentarfilmen «Fernand Pouillon, l'architecte le plus recherché de France» und «...et Pierre Jeanneret» zeigen wir weiter zwei augenöffnende Portraits über bedeutende Architekten des 20. Jahrhunderts: Während der eine aus dem Gefängnis ausgebrochen und zum meistgesuchten Architekten Frankreichs avanciert ist, ging der andere beinahe vergessen im Schatten seines berühmten Cousins.

Wer baute eigentlich Chandigarh? «...et Pierre Jeanneret» ist eine behutsame Annäherung an den stillen Cousin des weltberühmten Architekten.

Zwischen den Filmen zu Fernand Pouillon und dem Wirken Pierre Jeannerets in Chandigarh findet ein Gespräch mit Michaela Türtscher und Jürg Gasser statt. Michaela Türtscher ist Architektin und hat zu Fernand Pouillon geforscht, Jürg Gasser ist Fotograf, hat Chandigarh in den Jahren 1968, 1971 und 2014 portraitiert hat und amtete in den 1970er Jahren als Leiter des Heidi-Weber-Hauses (Centre Le Corbusier).

In Zusammenarbeit mit dem D-Arch Filmfestival (DAFF) zeigen wir zudem einen Loop mit Videos von Architekturstudierenden. Die Videoinstallation ist während des ganzen Abends zu sehen.

Das Programm:

18 bis 24 Uhr, Houdini Bar und Mezzanin: Videoinstallation DAFF und Barbetrieb

18.15 Uhr, Houdini 5: «É Noite na América»

18.45 Uhr, Houdini 3: «Fernand Pouillon, l'architecte le plus recherché de France»

20.15 Uhr Mezzanin, Houdini: Pouillon erforschen, Chandigarh sehen. Ein Gespräch mit Michaela Türtscher und Jürg Gasser (Moderation: Marcel Bächtiger)

20.30 Uhr, Houdini 5: «Dry Ground Burning»

20.45 Uhr, Houdini 3: «...et Pierre Jeanneret»

Tickets für die Filme gibt es hier. Für das Gespräch und die Videoinstallation ist der Eintritt frei.