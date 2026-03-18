Auch das erfährt und sieht man im Film: Barbara Buser war die erste Fährifrau auf den Basler Rheinfähren.

Ein filmisches Porträt würdigt die (Nicht-)Architektin der Stunde: Im April startet ‹Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit› in den Kinos. Wir laden zur Premiere.

Andreas Ruby, ehemaliger Direktor des Schweizer Architekturmuseums, hat Recht, wenn er Barbara Buser als «historische Figur eines Wertewandels» beschreibt. Vor 15 Jahren war sie in der Architekturszene noch kaum bekannt, heute ist Buser eine nationale (und je länger je mehr auch internationale) Grösse – das Gesicht einer Baukultur, die sich für Erhalt und Wiederverwendung von Bauteilen, Häusern und Stadtteilen einsetzt.

Mit dem Film ‹Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit› zeichnet Regisseurin Gabriele Schärer ein reichhaltiges Porträt der Basler Architektin, die kürzlich mit dem Jane-Drew-PReis ausgezeichnet wurde. Während zwei Stunden entfalten sich stets neue Facetten eines erstaunlichen Lebens im Zeichen der Nachhaltigkeit.