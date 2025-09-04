«Asphalte Public» portraitiert den Bieler Stadtplatz zwischen Kongresshaus und Coupole.

Hochparterre Kino: «Asphalte Public» 04.09.2025

Mitten in Biel/Bienne gibt es riesige rechteckige Asphaltfläche: die Place de l’Esplanade. Sie liegt zwischen dem brutalistischen Kongresshaus von Max Schlup und der ikonischen Coupole, dem 1968 gegründeten Autonomen Jugendzentrum. In «Asphalte Public», dem Dokumentarfilm von Jan Buchholz, wird diese Fläche zum Herzstück einer Stadtgeschichte zwischen Aufbruch und Rezession. Aus 27 unterschiedlichen Perspektiven entfaltet sich eine Reflexion über urbane Entwicklung, ökologische Fragilität, kulturelle Dynamik und – immer wieder – die Rolle des öffentlichen Raums. In der Geschichte mit prominenter Stimme vertreten: Hochparterre-Gründer und Wahl-Bieler Benedikt Loderer. ###Media_2### Asphalte Public feierte seine Weltpremiere im Januar 2025 an den Solothurner Filmtagen und ist ab Ende September in den Schweizer Kinos zu sehen. Am 23. September um 18.30 Uhr lädt Hochparterre Kino zur Premiere im Kino Riffraff inklusive Gespräch mit dem Filmemacher Jan Buchholz. Tickets sind ab sofort hier erhältlich. Unter unseren Leserinnen und Leser verlosen wir 3x2 Freikarten. Wer an der Verlosung teilnehmen will, schreibt ein Mail mit dem Betreff «Asphalte Public» an info@hochparterre.ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. ###Media_3###...