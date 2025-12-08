Die Medienkünstlerin Chantal Michel hat einen herrschaftlichen Bauernhof in Diessbach bei Büren aus dem Jahr 1902 eigenhändig und in vielen Arbeitsstunden sorgfältig renoviert. Fotos: Chantal Michel

Chantal Michel benutzt Häuser und Räume wie Kleider. «Der Hof» ist ihr fünftes Zwischenwohnprojekt. Dafür hat sie einen herrschaftlichen Bauernhof in Diessbach bei Büren eigenhändig und in vielen Arbeitsstunden sorgfältig renoviert und mit Video- und Lichtinstallationen sowie Klängen inszeniert.

Die Medienkünstlerin bewegt sich dabei zwischen künstlerischer Intervention und denkmalpflegerischer Auseinandersetzung. «Der Hof» zeigt, wie Michel die historische Architektur aus dem Jahr 1902 nicht nur erhält, sondern in einen gesamtkünstlerischen Erfahrungsraum verwandelt. Der Umgang mit dem Bestand ist dabei weder rein konservierend noch demonstrativ kontrastierend, sondern performativ: Die künstlerische Geste ist Teil des Bauprozesses, die Renovation Teil ihrer Kunst.

Nachts wird das gesamte Gebäude zum Medium: jeder Raum wird mit Licht und Kunst aktiviert; Alltagsobjekte, Möbel, Architekturfragmente werden neu kombiniert; Innen- und Aussenraum verschmelzen zu einer theatralen Inszenierung.

Bis am 21. Februar 2026 kann «Der Hof» jeden Samstag im Rahmen eines abendlichen Diners besucht und besichtigt werden. Über die Festtage gibt es zusätzliche Termine. Es gibt auch die Möglichkeit nach dem Diner in einem der vier Gästezimmern zu übernachten.