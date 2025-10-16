Mit dem DAM Architectural Book Award 2025 ausgzeichnet: «Grüne Dächer» von Stephan Brenneisen und Jonas Frei von der ZHAW (Foto: Uwe Dettmar)

Das in der Edition Hochparterre erschienene Buch «Grüne Dächer» von Stephan Brenneisen und Jonas Frei gehört zu den zehn besten Architekturbüchern des Jahres.

Die Frankfurter Buchmesse und das Deutsche Architekturmuseum (DAM) haben zum siebzehnten Mal den gemeinsam initiierten internationalen DAM Architectural Book Award vergeben.

Der in seiner Art einmalige und inzwischen hoch angesehene Preis zeichnet die bestgestalteten Architekturbücher eines Jahres aus. Dem gemeinsamen Aufruf sind 93 Architektur- und Kunstbuchverlage weltweit gefolgt. Eine Fachjury aus externen Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern des DAM hat aus 258 Einsendungen nach Kriterien wie Gestaltung, inhaltliche Konzeption, Material- und Verarbeitungsqualität, Grad an Innovation und Aktualität die zehn besten Architekturbücher des Jahres ausgewählt.

Wir freuen uns, dass die in der Edition Hochparterre erschienene Publikation «Grüne Dächer» zu den diesjährigen Preisträgern gehört. Und wir gratulieren allen am Buch Beteiligten: dem Herausgebern Stephan Brenneisen / ZHAW, dem Autor Jonas Frei, den Gestaltern Upset und Valentin Hindermann.

Blick ins Buch: Schnittzeichnungen erklären den Aufbau jedes Dachs visuell, eine thematische Skala erlaubt den systematischen Vergleich. (Foto: Uwe Dettmar)

Die weiteren preisgekrönten Bücher sind:

- Cooking Up Dinner Speeches - Ise Gropius in Japan, gta Verlag

- Fake Designs of Japanese Architecture, GADEN Books

- The House That Kahn Built - The National Assembly Building in Dhaka by Louis Kahn, Quart Verlag

- Jaretti & Luzi - Wohnbauten in Turin 1954–1974, Park Books

- Zur Vertikalität, Park Books

- Haus Marlene Poelzig, Berlin - Abriss und Aufbruch, Urbanophil

- Jeck. Der Comic zum Kölner Dom, Urbanophil

- Casa Rossa Chemnitz - Ein Beitrag nachhaltiger Baukultur, Deutscher Architektur Verlag

- The Joinery Compendium - Learning from Traditional Woodworking, Ruby Press

Die zehn besten Architetkurbücher 2025 (Foto: Uwe Dettmar)

Der externen Fachjury gehörten in diesem Jahr an:

Vladka Kupska (Buchmesse), Sonja Bröderdörp (ArchiTangle), Marie Schoppmann (Gestaltung), Danny Lettkemann (Architekt und Mitglied der Freunde des DAM e.V.) und Piet Nieman (Fotograf). Die internen Juroren waren: Peter Cachola Schmal (Direktor DAM) und Anne Scheinhardt (Dokumentation und Digitalisierung).

Die Gewinner und Gewinnerinnen wurden im Rahmen der Preisverleihung am 15. Oktober 2025 im Deutschen Architekturmuseum gekürt.