Die Triftlandschaft soll in einem Stausee verschwinden. Das gilt es zu verhindern. (Bild: Nick Röllin)

Max Bär 13.03.2023 16:29

Für die Schönheit, gegen den Untergang Im Berner Oberland soll die Trift unter einen Stausee kommen. Das gilt es zu verhindern: Sonnenkraft statt Staumauern. Die Triftsuite der Kapelle Alpenglühn’ sagt, wie das geht. 13.03.2023 16:29

Wo tausende Jahre Eis waren, schmilzt der Gletscher in der Trift im Gadmertal im Berner Oberland. Er wird Wasser, Stein und Kies; aus ihm wachsen zart Weidenröschen und Steinbreche. Hier soll ein Kraftwerk werden. Das ist falsch, findet das Trifkomitee, denn Aufwand, Ertrag und Landschaftszerstörung stehen in schiefer Balance. Wenn mehr Strom, dann von der Sonne über die Kollektoren auf den Hausdächern. Köbi Gantenbein erzählt mit der Kapelle Alpenglühn’ in derTriftsuite am 5. April im Alpinen Museum der Schweiz in Bern, warum und was gescheiter zu tun ist. ###Media_2### Und schon tanzt die Wasseramsel mit dem Grasfrosch den Son von El Dorado im Hochgebirge. Sie feiern ihre neue Landschaft zusammen mit den Kobolden vom Dammastock und mit den Ingenieuren der Stromgesellschaft. Posaune, Flügelhorn und Saxofon schmettern: «Diese Landschaft bleibt!» Die Trommel und Pauke donnern: «Oh Not an Strom im Winter. Die Staumauer ist nötig!». Der Erzähler präsentiert steinharte Argumente, fantasievolles Anstattdass und er ruft den Betruf der Zuversicht. Dazu gibt es Bilder und am Schluss ein Fest mit Tanzmusik samt der Ermutigung der Wasseramsel: «Meine Landschaft geht nicht unter.» Nach der Kunst spricht Christine Hubacher (Radio SRF) mit Jan Remund (Grossrat Grüne Kanton Bern) und Dominik Siegrist (Mitglied Triftkomitee). Sie fragen «Muss ein weiteres Alpental dem Energiehunger geopfert werden? Ist die Stromproduktion wichtiger als der Landschaftsschutz? Wie schaffen wir die Energiewende? Folgen auf den Bau des Trift-Stausees weitere Grossprojekte zur Energiegewinnung im Alpenraum?» Der Diskurs zu solchen Fragen ist herausfordernd und zeigt auf, dass wir in einem Dilemma zwischen Energiewende und Landschaftsschutz stecken. Das Alpine Museum der Schweiz (alps) versteht sich als Plattform für Dialog und fühlt sich einer Vielfalt von Stimmen verpflichtet. Hier werden...