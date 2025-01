«Brunaupark» läuft an den Solothurner Filmtagen.

Filme feiern - und die Architektur gleich mit Die Solothurner Filmtage eröffnen am 22. Januar. Auf den Leinwänden wird erstaunlich viel gebaut. Unsere Empfehlungen für Architekturinteressierte. 10.01.2025 12:39

In den letzten Monaten hat das Kino einige Liebeserklärungen formuliert. Überraschender als diejenigen in den Schnulzen und Romanzen, waren diejenigen an das Gebaute. Erzählt wurden die Geschichten von Architektinnen, von städtischen Ikonen und Legenden. Das Architektendrama «The Brutalist» gilt nach dem Goldregen an den Golden Globes (und nach Silber am Filmfestival in Venedig) auch als Favorit bei den Oscars. Der Regisseur Brady Corbet erzählt die erschütternde Geschichte des – fiktiven – ungarischen Architekten László Toth, der sich nach den Schrecken des Holocaust in den USA ein neues Leben aufbauen will. Das über dreistündige Epos läuft ab Februar in den Schweizer Kinos. Bereits vorher, vom 22. bis zum 29. Januar, finden die 60. Solothurner Filmtage statt. Wir haben uns das Programm angeschaut und fünf Empfehlungen und einen Bonustipp für Architekturinteressierte zusammengetragen: «Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini» Das Festival eröffnet mit der verrückten Biografie von Bruno Stefanini. Der Film erzählt die Geschichte, wie aus dem Immigrantensohn ein milliardenschwerer Bauunternehmer wurde. Humorvoll erzählt der Film vom Konflikt Stefaninis mit Armeeabschaffern und Hausbesetzerinnen sowie von seiner Sammlungswut, die von Panzern über Kunstwerke bis zu den Unterhosen von Kaiserin Sissi reichte, die Schlösser und Atombunker umfasste. Dieses ganze Gut versank bei seinem Ableben in einem grossen, schimmelnden Durcheinander. Der Film läuft am 24. und am 27. Januar. Wer beim Nachgespräch punkten will, blättert vor dem Kino im Architekturführer Winterthur. «E.1027 – Eileen Gray And The House By The Sea» Die irische Designerin Eileen Gray baut 1929 einen Rückzugsort an der Côte d'Azur zusammen mit dem Journalisten Jean Badovici. Ihr erstes Haus ist ein leises, aber avantgardistisches Meisterwerk. Sie tauft es auf den Namen E.1027 ...