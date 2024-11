Video-Still aus ‹We Have Already Lived Through Our Future – We Just Don’t Remember It› © Uriel Orlow

Susanna Koeberle 16.11.2024 08:00

Eine Einladung in den Wald In der Ausstellung ‹Uriel Orlow. Forest Futurism› im Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne werden die Besucherinnen durch die Kinder eines Waldkindergartens instruiert. 16.11.2024 08:00

Die Erde hat schon einige Umweltkrisen durchgemacht, eine davon im Perm – vor rund 280 Millionen Jahren. Da gab es uns Menschen noch nicht. Dafür Nadelbäume. In den Meraner Alpen wurden versteinerte Teile des ältesten Nadelbaumwaldes der Welt gefunden. Diese Spuren lassen die gigantische geologische Zeitspanne zwar erahnen, sprengen aber trotzdem unseren Erfahrungshorizont. Doch wir könnten viel von diesen Zeugen lernen. Genau dieser Aspekt interessiert auch Uriel Orlow. Der Schweizer Künstler befasst sich seit rund zehn Jahren mit der Welt der Pflanzen und den damit verbundenen Geschichten. Orlow sieht Pflanzen nicht als Requisiten, sondern als Protagonistinnen, an denen wir uns ein Beispiel nehmen könnten. Im Rahmen einer Residenz von BAU, dem Institut für zeitgenössische Kunst und Ökologie mit Sitz in Bozen, verbrachte der Künstler längere Zeit im Südtirol. Er sprach vor Ort mit einer Paläobotanikerin und anderen Wissenschaftlern, erforschte die Gegend und stiess während seines Aufenthaltes auf einen Waldkindergarten. Basierend auf seinen Erkenntnissen und Begegnungen entstanden mehrere Arbeiten. Diese recherchebasierte und prozessorientierte Arbeitsweise ist typisch für Orlow. In seinem Film ‹We Have Already Lived Through Our Future – We Just Don’t Remember It›, der nun im Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) in Lausanne zu sehen ist, verbindet er die weit zurückliegende Zeit des Perms mit der Zukunft: Im Mittelpunkt des Films stehen die Kinder des Waldkindergartens. ###Media_2### Beim Ausstellungsbesuch geschieht so eine Umkehrung: Besucherinnen werden durch junge Menschen instruiert. Letztere wiederum lernen täglich von der Natur. Es ist berührend zu sehen, mit welcher Flinkheit sich die Kinder barfuss über den Waldboden bewegen, auf Bäume klettern und dabei beiläufig eine Pflanze pflücken und sie sich direkt in den Mund stecken. Oder wie sie mi...