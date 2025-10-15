Kleine, aber feine Schweizer Architekturbuchverlage am Stand H146, Halle 3.1

Heute hat die Frankfurter Buchmesse begonnen, die grosse und traditionsreiche Fachmesse für «Publishing-Expert*innen und Vertreter*innen der Kreativindustrie, Autor*innen und Stars, Journalist*innen und Kulturbegeisterte aus aller Welt». Ausgabe Nr. 77 findet vom 15. bis zum 19. Oktober in den Frankfurter Messehallen statt. Auch viele Architekturbuchverlage sind präsent und bilden in der Halle 3.1 einen kleinen, aber feinen Cluster. Die Edition Hochparterre teilt sich den Stand mit den befreundeten Verlagen Triest, Quart und gta Verlag. Wir freuen uns über Besuch am Stand H146 in der Halle 3.1! Aus dem Hause Hochparterre sind zwei neue Publikationen zu sehen, die im November offiziell erscheinen werden: «Zürich lebenswert umbauen. Konflikte, Macht und Wandel in der Ära Ursula Koch, 1986-1998», von Regula Iseli, Philippe Koch und Simon Mühlebach sowie «Poetry & Pragmatism. An Anthology of the Design Biennale Zurich, 2017-2025» von Gabriela Chicherio, Meret Ernst, Daniela Meyer und Franziska Nyffenegger Beide Publikationen feiern bald schon Vernissage in Zürich: «Zürich lebenswert umbauen» am Montag, 17. November im Kulturpark Zürich, «Poetry & Pragmatism» am Dienstag, 25. November im Hochparterre Bücher. Genauere Informationen folgen! ###Media_2### ...