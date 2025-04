Die Ausstellung ‹Drei Geschichten› läuft im Zeughaus Teufen bis zum 25. Mai. Fotos: Michael Meier & Christoph Franz

Die beiden in Zürich arbeitenden Kunstschaffenden Michael Meier und Christoph Franz sind für ihre konzeptionellen Arbeiten im Bereich Kunst und Bau bekannt. Jetzt zeigen sie im ehemaligen Zeughaus im Ausserrhoder Ort Teufen ‹Drei Geschichten›. Sie dokumentieren drei Familien ab 1800, die in der lokalen Textilindustrie und damit für die Ortsentwicklung wichtig waren. Gestützt auf eigene Recherchen und unterstützt von Fachpersonen und den Nachfahren der drei Familien ist nachzuhören und nachzulesen wie sich Besitzverhältnisse verändert haben, wer welche Parzellen im Dorf wann erworben, verkauft oder weitervererbt hat. Zu sehen gibt es diese Fabriken, Häuser oder Parzellen allerdings nicht – mit Ausnahme einer Villa, die vor Jahren gesprengt wurde. ###Media_2### ###Media_3### Im abgedunkelten grossen Saal des Zeughauses läuft eine Video- und Soundinstallation, die Bilder von den drei für den Ort wichtigen Bächen und den umliegenden Wäldern zeigt. Vertont hat sie Tobias Preisig. Der Geiger und Filmkomponist hat seine Wurzeln im Ort. Die Bilder erinnern daran, dass die Entwicklung der lokalen Textilindustrie ohne die Wasserkraft nicht möglich gewesen wäre. An drei Stellen haben Michael Meier und Christoph Franz von einem Steinmetz behauene Tafeln mit Daten aus den Familien- und Firmengeschichten am Ufer der Bäche anbringen lassen. Wo, erfährt man nicht, denn die Ausstellung soll auch zum Erkunden des Ortes und dessen Umgebung animieren. Ergänzt ist diese grossformatige visuelle Präsentation mit Hörstationen in drei Nebenräumen. Hier werden die Geschichten der drei Familien und ihrer Fabriken dem jeweiligen Zeitstrang entlang vorgelesen – sehr zahlenlastig. In jedem der drei Räume steht ein Stuhl aus dem Fundus der jeweiligen Familien, darauf ein grosser Stein aus einem der drei Dorfbäche. Zur Ausstellung ist bei Spector Books auch eine übergrosse Publikatio...