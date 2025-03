Von den 362 Büchern im Wettbewerb hat die Jury 20 ausgezeichnet. Fotos: Chaumont-Zaerpour

Die schönsten Schweizer Bücher Das Bundesamt für Kultur hat «Die schönsten Schweizer Bücher 2024» bestimmt. Den Jan-Tschichold-Preis vergibt die Jury dieses Jahr an die freischaffende Designerin Vela Arbutina aus Zürich. 24.03.2025 12:40

Auf Empfehlung einer internationalen Fachjury hat das Bundesamt für Kultur (BAK) die prämierten Werke des Wettbewerbs «Die schönsten Schweizer Bücher 2024» bestimmt. Das BAK führt den Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher» jährlich durch. Es zeichnet damit hervorragende Leistungen im Bereich der Buchgestaltung und -produktion aus und richtet die Aufmerksamkeit insbesondere auf Werke, die zeitgenössische Tendenzen zum Ausdruck bringen. Von den 362 Büchern im Wettbewerb hat die Jury 20 ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehört auch die von Samuel Bänziger gestaltete Publikation «Sabor» zur gleichnamigen Ausstellung im Zeughaus Teufen, über die wir letzten November berichteten («Auf den Spuren des Appenzeller Maschinenmenschen»). Auch das von François Girard-Meunier gestaltete «Colonial Toxicity. Rehearsing French Radioactive Architecture and Landscape in the Sahara», verfasst von der ehemaligen D-ARCH-Gastprofessorin Samia Henni, findet sich unter den ausgezeichneten Büchern. Neben den «Schönsten Schweizer Büchern» vergibt das BAK seit 1997 den Jan-Tschichold-Preis an eine Persönlichkeit, eine Gruppe oder eine Institution für hervorragende Leistungen in der Buchgestaltung. In diesem Jahr geht der mit 25 000 Franken dotierte Preis an die freischaffende Grafikdesignerin Vela Arbutina. Gemäss Jury zeichnen sich Arbutinas Arbeiten durch ihren ebenso diskreten wie radikalen Minimalismus aus: «Durch Witz und Raffinesse schafft die Künstlerin einen tiefen Einblick in ihre Themen.» Die Verleihung des Jan-Tschichold-Preises an Vela Arbutina findet am 13. Juni anlässlich der Vernissage der Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» im Helmhaus Zürich statt....