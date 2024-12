In seinem neuen Stück knüpft der Bühnenkünstler Martin Zimmermann an die Arbeit von Louise Bourgeois an. Fotos: Admill Kuyler

Die Louisen in uns

Das neue Stück von Martin Zimmermann wurde Ende November in der Schiffbauhalle uraufgeführt. Es ist eine Hommage an die Frauen und eine Art Zwiegespräch mit der Künstlerin Louise Bourgeois.

Susanna Koeberle 05.12.2024 16:59