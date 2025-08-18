Verziert wie zum Alpabzug: Muni Max beim Aufrichtefest in Mollis. Fotos: Daniel Sproll (ESAF)

Die Belagerung des Schwingfests Ein trojanischer Stier steht im Glarnerland. Schaffen es die «Bösen» des ESAF, die Holzinvasion abzuwenden? Oder schwingen sie auf dem Sägemehl, das bei der Konstruktion des Muni anfiel? 18.08.2025 14:16

«Eine Ikone für die Wald- und Holzwirtschaft», so betitelt die Website ‹Holzvision Max› die hölzerne Grösstvieheinheit, die sinnbildlich für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) Ende August in Mollis steht. Ikonen kommen in der griechischen Geistesgeschichte erst seit der Institutionalisierung des Christentums vor, und kontemplativ sollten wir, die potentiellen Besucherinnen und Besucher des eidgenössischen Schwing- und Älplerfests, uns die Leistungen der Schweizer Holzbaukunst vergegenwärtigen. Dazu hilft eine komplexe Struktur, ein Andachtsbild. Hölzerne Grosstiere gab es im alten Griechenland schon früher – bei Homer als δουράτεος ἵππος bzw. hölzernes Pferd – gemeint ist das Danaergeschenk vor Troja. Wer oder was verbirgt sich in dem Molliser Muni? Welche Belagerung soll er zu einem siegreichen Ende für die Belagerer führen? Geht es um ein noch tieferes Eindringen der Urner ins Glarnerland mit einem im Toggenburg gebauten Wappentier, nachdem sie den Glarnern einst 1315 in einer sagenumwobenen List den Urner Boden abgeluchst hatten? Oder sollten sich die Glarner mit ihren roten Tüechli auf einen Stierkampf der anderen Sorte vorbereiten? Vielleicht sogar auf ein Turnier mit einem anderen Stier, der in der iberischen Urheimat der Tauromachie entstehen sollte? Eine Besichtigung vor Ort wird es zeigen. Schweizer Präzision und gutes Handwerk soll der Muni unübersehbar ins Tal bringen. Realisiert wurde die kraftstrotzende Skulptur nur dank der freiwilligen Arbeit vieler Betriebe und Handwerker. Sie ist ein Denkmal für die tapferen Mannen der Holzwirtschaft in den filigran-technoiden Formen des Computer Assisted Design. Vier Millionen Franken kostete der Bau. Das sollte wieder hereingespielt werden. Wie es sich bei Wallfahrtsorten gebührt, gibt es einen Devotionalienhandel: Für das Sims&n...