Marcel Bächtiger 11.10.2022 09:38

Das trans magazin – die von einer unabhängigen studentischen Redaktion geführte Architekturzeitschrift der ETH – wird heuer 25 Jahre alt. Gefeiert wird diesen Donnerstag, 13. Oktober, 18 Uhr im ZAZ Bellerive in Zürich.

Eine Podiumsdiskussion mit Dorothee Hahn, Jørg Himmelreich, Steffen Hägele, Linda Stagni diskutiert die Geschichte des trans magazins, seine Position im Architekturdiskurs und an der ETH sowie die Rolle, die das Magazin in Ausbildung und Forschung spielt. Moderiert wird das Panel von Erik Wegerhoff, Privatdozent für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Im Anschluss wird ein Apéro serviert. Wir gratulieren und wünschen dem trans magazin eine blühende Zukunft!