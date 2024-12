Die Sessel sind neu, der Kronleuchter ist vom Kino inspiriert: das Kino Wildenmann in Männedorf Fotos: Daniel Kellenberger

Das Lokal-Kino lebt Kinosterben? Nicht in Männedorf. Dort bricht das Kino Wildenmann Besucherrekorde. Seit September mit einem sorgfältig rennovierten Kinosaal. 20.12.2024 14:35

Was denn das Besondere sei, am Kino Wildenmann in Männedorf, frage ich Fabio Guidi. Er hatte mich nach Männedorf gelockt. An einem Sonntagnachmittag stehen wir vor dem Kino, nicht weit vom See. «Das wirst du gleich sehen», was seine Antwort. Aus allen Gassen kommen plötzlich Leute, begrüssen einander, stehen schliesslich mit einem Glas in der Hand auf dem kopfsteingepflasterten Platz vor dem Kino und unterhalten sich bis kurz vor der ausverkauften Vorstellung. Das Kino Wildenmann, so erfahre ich, ist für viele Menschen aus Männedorf und Umgebung eine Art öffentliche Stube. Das Programm ist ausgewähltes Arthouse. Am Wochenende laufen auch Kinderfilme oder Hollywoodstreifen. In den 1980er-Jahren gegründet entstand das heutige Kino Wildenmann 1995 als Genossenschaft anstelle eines abgebrannten Hotels gleichen Namens. Der Neunzigerjahre-Charme mit Eternitverkleidung, verzinkter Fluchttreppe und grosser blauer Beschriftung behielt das Gebäude von Architekt Richard Zaugg auch nach der Renovation im letzten Sommer. Die beschränkte sich weitgehend auf den Saal, wo das Vorstandsmitglied Fabio Guidi alle paar Wochen 572 Schrauben nachziehen und immer wieder den Sesselstoff kleben musste. Nun stehen anstelle der 71 roten Sessel 55 gelbe. Nach sorgfältiger Recherche fand der Vorstand diese bei einer Firma in Norwegen, die auch den Berliner Zoo Palast ausgestattet hat. Graue Wandbespannungen aus recycliertem PET ersetzen die abgeschabten Schallschutzpanele. Auch der Teppich und die Boxen sind neu, die Leinwand etwas grösser. Vor dem Film strahlt ein kino-inspirierter Kronleuchter von der Decke, gestaltet von Fritz Gräber. Die Handläufe belichten dezent die Stufen zu den Rängen. Geplant hat die Renovation Fabio Guidi, der sonst als Teil der Firma Motorsänger Kinderspielplätze plant und baut, mit Hilfe des Architekten Christof Nauck. Das Stammkino von nebenan Warum ist es eine Me...