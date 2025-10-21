Extreme Situationen: Das Mischabeljochbiwak des SAC (Bild aus dem Fotoessay von Marco Volken) Fotos: Marco Volken

Wie wirkt sich der Klimawandel auf hochalpine Landschaften und Bauten aus? Was können wir davon lernen? Eine geplantes Buch versammelt Erkenntnisse, Projekte und Ideen. Das Fundraising hat begonnen.

Hanspeter Bürgi – Architekt, Hochschullehrer, Berggänger und Präsident der Hüttenkommission des Schweizer Alpen-Club SAC – arbeitet an einer vielversprechenden Buchpublikation: «Klima, Alpen, Architektur: Lernen aus dem Labor der Extreme» ist ein grosses Kompendium rund um das Bauen im hochalpinen Raum – und dies im Zeichen des Klimawandels. Beiträge zu Landschaftsveränderung, Klimasensitivität und Hüttenarchitektur sind im Buch genau so zu finden wie Ideen und Projekte aus dem ETH-Studio «Landschaftsbilder Alpen» (Vogt/Kissling) und dem BFH-Masteratelier «Perspektiven SAC-Hütte 2050». Dokumentiert und reflektiert werden weiter die Ergebnisse der aktuellen Wettbewerbe für SAC-Hütten sowie die Transformationsstrategien, welche das baukulturelle Erbe des SAC integral weiterentwickeln sollen.

Bürgi versteht das Bauen im hochalpinen Raum als «Labor des Extreme»: Was im Gebirge besteht, taugt auch fürs Unterland. Aus den Erkenntnissen des Hütten(um)baus werden deshalb praxistaugliche Strategien, Methoden, Typologien und Bauelemente entwickelt, die auch im ländlichen und urbanen Siedlungsgebiet angewendet werden können: klimagerecht, ortsspezifisch, anpassungsfähig, raumsuffizient, ressourcenschonend, energieeffizient, wassersparend, kreislauffähig, vernetzt. Ein Blick in den benachbarten Alpenraum und Gespräche über nachhaltige Zukunftsbilder im Kontext von Alpen, Klima und Architektur öffnen weitere Perspektiven.

Ein Fotoessay des renommierten Bergfotografen Marco Volken ergänzt die mit Bildern und Plänen gestaltete Publikation. Das Buch erscheint in der Edition Hochparterre.

Jetzt das Fundraising unterstützen!

Die Publikation sucht noch nach Gönnerinnen und Unterstützern, privaten wie institutionellen. Thematisch passend kann man sich mit einem Geldbetrag, der der Höhe eines bekannten Berggipfels entspricht, an der Publikation beteiligen.

Folgende Routen zum ehrenvollen Mäzenatentum stehen zur Verfügung:

Gönner:innen «Berg»

Annapurna Fr. 8‘091.-

Weisshorn Fr. 4‘505.-

Gantrisch Fr. 2‘176.-

Gönner:innen «Berg» werden im Buch namentlich erwähnt, zum Kolloquium und zur Vernissage im ALPS eingeladen und erhalten ein (Gantrisch), zwei (Weisshorn) resp. vier (Annapurna) signierte Bücher.

Gönner:innen «Gletscher»

Aaregletscher Fr. 505.-

Rhonegletscher Fr. 303.-

Morteratschgletscher Fr. 101.-

Gönner:innen «Gletscher» werden zum Kolloquium und zur Vernissage im ALPS eingeladen und erhalten ein signiertes Buch.

Anmeldung mit Name, Adresse, Mail und Betrag Gönnerschaft an hanspeter.buergi@arcollage.ch

Einzahlungen auf das Konto «Klima – Alpen – Architektur»,

Hanspeter Bürgi, 3006 Bern bei der Valiant Bank Bern:

CH70 0630 0135 7173 7455 3.

Die Einzahlungen werden schriftlich bestätigt.

Die Herausgeber und der Verlag danken für die Unterstützung!