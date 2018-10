Peter Bialobrzeski, aus: Zurich Diary, 2018

Meret Ernst 01.10.2018 14:58

Sechs City Diaries hat der Fotograf Peter Bialobrzeski veröffentlicht: Kairo, Athen, Taipei, Kochi, Wolfsburg und Beirut. Und nun folgt auf Einladung der Photobastei «Zurich Diary». Bialobrzeski untersucht in seinen Tagebücher, wie das Image einer Stadt – gespeist aus Vorurteilen und Vorgefundenem – in ein spezifisches Bild überführt werden kann. Können wir Kairo ohne den arabischen Frühling sehen, Athen ohne die Eurokrise und Bialobrzeskis Heimatstadt Wolfsburg ohne VW und den Abgas-Skandal? Das Verhältnis von Image und Bild untersuchte er auch in Zürich. In den kältesten Tagen des Februars war der Fotograf zu Gast in der Photobastei (Hochparterre 5/2018). Während einer Woche hat er die Stadt fotografiert, die er kennt, weil er hier seit Jahren Freunde besucht. Auch hier ist der Himmel milchig, die Helligkeit hoch, die Farbkontraste eingeebnet. Was ihn interessiert ist das Unvermittelte, die Brüche, die zwischen dem Image einer Stadt und dem Bild bestehen, das er vorfindet. Zu überprüfen ist Bialobrzeskis Sicht nun im Buch, das am Freitag, 26. Oktober, in der Photobastei vorgestellt wird.