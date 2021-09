Wie könnte der Satz «Wenn Frauen die Schweiz gestalten...» enden?

Urs Honegger 13.09.2021 17:45

Wie könnte der Satz «Wenn Frauen die Schweiz gestalten...» enden? Das fragt das ‹Manifluid› (statt Manifest) des Vereins Créatrices.ch, der in diesen Tagen auf dem zum Fraumünsterhof umbenannten Münsterhof in Zürich 50 Jahre Frauenstimmrecht feiert. Am Netzwerk-Abend am vergangenen Freitag haben wir die Besucherinnen und Besucher nach ihrer persönlichen Antwort gefragt. Die besten sehen Sie im Video.