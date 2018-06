Wandernacht mit Hochparterre

Text: Ivo Bösch / 11.06.2018 15:07

Foto: Martin Dominik Zemp



Ab sofort kann man sich für unsere Wandernacht vom 23. auf den 24. Juni 2018 anmelden. Bei Vollmond auf einem kleinen Gipfel mit schöner Aussicht einen Kultfilm anschauen? Christian Schochers Film «Lüzzas Walkman» (1989) ist wenig bekannt und passt an unseren Wanderort. Denn wir sehen auf die Bergbahnen hinüber, wo der junge Bauernsohn Sesseli putzt, bevor er sich nach Zürich aufmacht. Dort taucht er in die bewegte Welt der 80er-Jahre ein. Sogar die Sängerin La Lupa hat einen Auftritt im Film.



Noch bei Tageslicht starten wir in Präz am Heinzenberg mit einem Dorfrundgang. Nach dem Nachtessen geht es auf rund 2000 Meter hoch, wo wir unser improvisiertes Open-Air-Kino einrichten. Jede und jeder kriecht in seinen mitgebrachten Schlafsack und geniesst den Film. Wenn das Wetter mitspielt, sogar mit Vollmond. Im Abstieg hoffen wir auf den Sonnenaufgang. Das Morgenessen erwartet uns in Präz.



Mehr Informationen und Anmeldung hier.