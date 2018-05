Vom Widerstand eines Marktes

Klearjos Papanicolaou arbeitet im «Urban Think Tank» von Alfredo Brillembourg und Hubert Klumpner an der ETH Zürich. Klearjos Papanicolaou ist auch Filmemacher. Die Kombination ergibt ein Film über die Umwälzungen im urbanen Raum, konkreter: über den Mikrokosmos des Seven Sisters Indoor Markets in Nord-London, über dessen drohende Zerstörung und über den Widerstand der Mieterinnen und Mieter, die sich gegen das geplante Neubauprojekt wehren. «Riesige Baustellen zeigen den beschleunigten städtischen Wandel und die Gentrifizierung – wie überall, wo viel Geld fliesst», schreibt das Kino Xenix, das den Film morgen abend präsentiert. «Doch der ökonomische Fortschritt wird im Film der kulturellen Diversität gegenübergestellt, wo Reichtum Vielfalt bedeutet und nicht Rendite.» Nicht-Londondern mag der gedeckte Markt voller kleiner Geschäfte und Restaurants unbekannt sein. Für sie, so meint die lokale Zeitung «Tottenham Community Press» würde es keine bessere Einführung geben als diese «wunderschön gefilmte, sich sacht vortastende Dokumentation». Das Thema, darf man noch hinzufügen, ist ohnehin ein globales.