Die Beleuchtung des St. Galler Lichtgestalters Gallus Zwicker in der alten Brücke hat Leuchtstoffröhren weichen müssen.

Fotos: U. O. Keller

Verschwundene Brücken-Beleuchtung

Klammheimlich entfernte die Vaduzer Behörde eine preisgekrönte Beleuchtung auf der Alten Rheinbrücke, die Vaduz mit Sevelen verbindet. Nun wird die Wiederherstellung gefordert.

Urs Oskar Keller 21.08.2018 16:08

Im Sommer 2011 wurde die aufwendig renovierte Alte Rheinbrücke Vaduz-Sevelen mit einem Brückenfest eingeweiht. Die Sanierungskosten von 3,74 Millionen Franken übernahmen die Stadt Vaduz, das Land Liechtenstein, der Kanton St. Gallen und der Bund. Die neue, 226'000 Franken teure Lichtinstallation – durch Steuergelder mitfinanziert – wurde im Oktober 2012 in Betrieb genommen. Die Beleuchtung, die der St. Galler Lichtgestalter Gallus Zwicker entwarf, liess die alte Brücke in neuem Licht erscheinen. ###Media_2### Martin Kuhn, Erfinder, Tüftler und Besitzer der auf Wasseranalysegeräte spezialisierten Firma Metanor erhielt den Auftrag, das energieeffiziente Beleuchtungskonzept zu konzipieren. Mit sechs Angestellten entwickelte er eine «wandernde Lichtinsel» samt Software. Komplex, so Kuhn, seien vor allem die Software und die Wetterfestigkeit der LED-Leuchten gewesen. «Das Design sah vor, dass sich eine Lichtinsel auf der sonst dunklen Holzbrücke bildet, sobald jemand die Brücke betritt. Diese Licht...