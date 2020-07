Isolatur. Fotografie: Patrik Fuchs

Meret Ernst 12.07.2020 13:17

Patrik Fuchs ist einer von 35 Künstlerinnen und Künstlern, die sich für die Stpiendien der Stadt Zürich Kultur bewerben. Mit seiner Serie «Isolatoren» schaut er genau hin, auf die kleinen, meist orangen Teile, die zusammen mit den Pfosten die Weiden abgrenzen. Und draussen sind – dem Unbill aller Wetter ausgesetzt. Vor einen dunklen, grüne Hintergrund gesetzt, erscheinen sie wie abstrakte, postfuturistische Objekte.

In den letzten zwölf Jahren hat Patrk Fuchs rund 50 Isolatoren gesammelt und fotografiert, und die Serie geht weiter. In den immer gleich aufgenommenen Bildern wirken die Isolatoren seltsam isoliert. Das Licht ist präzis gesetzt, so dass sie in ihrer überraschenden Formenvielfalt zu leuchten beginnen.

Ihrer Funktion enthoben und vereinzelt, werden die Spuren der Witterung überdeutlich. Die Patina macht aus den in Massen produzierten Isolatoren kleine individuuelle Objekte.