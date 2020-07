Orange Netze versperren den Blick auf die Gipfel. Teju Cole, Fernweh

Wer im Sommer in der Schweiz seine Ferien verbringt, lernt mit Teju Cole anders auf das Land zu blicken. Der Autor und Fotograf hat seine visuellen Eindrücke in einem berückenden Fotobuch versammelt.

Meret Ernst 07.07.2020 16:05

Der amerikanisch-nigerianische Autor und Fotograf Teju Cole hat die Schweiz besucht, sechs Mal zwischen 2014 und 2018. Kennengelernt hat er das Land langsam, ein erstes Mal als Gast am Literaturhaus Zürich. Er staunte und lernte Schritt für Schritt eine Welt kennen, «die gut versteckte Armut und weniger gut verborgenen Rassismus birgt». ###Media_2###Die Schweiz ist das Land, in der jede Fotografie der Landschaft und der Berge zur Kopie wird, denn hier entstand im 19. Jahrhundert die Reisefotografie. Das historische Wissen um den frühen Blick beeinflusst jede neue Aufnahme – und diese wird zur Quelle der Melancholie. Wir sehen nicht nur, was da ist, sondern erinnern auch, was verloren gegangen ist. Blättert man durch das exzellent editierte Buch, findet man das Fernweh in vielen Aufnahmen wieder. Es schiebt sich als Sehnsucht vor die Fotos, als Wunsch, dass der Ort ein anderer sein könnte, als der, auf den man gerade blickt. ###Media_3###In seinen Bildern zeigt Teju Cole eine Schweiz, die ungewohnt ...