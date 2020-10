In der Grossstadt: die beiden neuen Tatort-Kommissarinnen vor ihrem Präsidium in der Neumühle am Walchetor.

Tatort Zürich

Am 18. Oktober ist Luzern Geschichte. Der erste Tatort von der Limmat startet mit hohen Erwartungen. Wir haben ihn schon gesehen und uns gefragt: Welche Rolle spielen darin Architektur und Stadt?

Axel Simon 08.10.2020 18:11