Springen Sie heute noch in einen Fluss oder See. Fotos: Blake Wheeler via Unsplash

Tagestipp Kultur: ins Wasser springen

Wieder rausgehen und die Kultur am Laufen beziehungsweise den eigenen Kreislauf im Schwung halten: springen Sie heute noch in einen Fluss oder See.

Urs Honegger 23.07.2020 17:47