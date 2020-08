Malve am Wegrand Fotos: Heini Fümm

Der Fotograf und Musiker Heini Fümm hat «Stadtblüten» fotografiert, die Blumen, die am Wegrand Zürichs Städtebau begleiten.

Köbi Gantenbein 31.08.2020 15:11

Während die Bauern der Biodiversität über Land an den Kragen gehen, blüht sie in den Städten – Füchse, Marder, Ringelnattern, Fledermäuse. Der Zoologe, Musiker und Fotograf Heini Fümm hat nun die Blumenpracht an den Wegen und auf den Ruderalflächen der Stadt Zürich gesammelt: Von Moschusmalve bis Wegrauke, von Natterkopf bis Sonnenröschen hat er die Blumen gepflückt und vor je andersfarbigem, monochromem Papier fotografiert. Ohne weitere Manipulation sind fünfzig Porträts entstanden. Faszinierend.