Gabriela Gerber und Lukas Bardill gewinnen den SAC-Kunstpreis. Fotos: Ralph Feiner

Meret Radi 13.08.2020 14:25

Die Künstlerin und der Künstler aus Schiers im Prättigau mit Bündner Wurzeln überzeugten die Jury mit der humorvollen Leichtigkeit und der analytischen Schärfe ihrer Spurensuche in den Landschaftebn der Berge: Im scheinbar unscheinbaren voralpinen Raum, den bewaldeten Bergkuppen, dem Unterholz am Waldrand und den Dörfern im Berggebiet spüren Gabriela Gerber und Lukas Bardill mit allen Sinnen Motive auf und schärfen mit deren vielschichtigen Inszenierung die Wahrnehmung der Betrachterinnen und Betrachter. Geld und Ausstellung Der SAC-Kunstpreis ist mit 10 000 Franken dotiert und zeichnet regelmässig künstlerische Leistungen aus allen vier Sprachregionen aus, die den kulturellen und geografischen Raum der Voralpen und der Alpen ausleuchten. Zum Preis zeigt das Alpine Museum in Bern vom 11. September bis 18. Oktober die Ausstellung «Fragmentarium Alpinum». Sie rückt multimediale Arbeiten der letzten 20 Jahren nahe zusammen und schafft neue Bezüge zwischen den Werken. Ein Vogel flattert nerv...