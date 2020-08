Andreas Spillmann, bis im Frühling noch Direktor des Nationalmuseums

Meret Ernst 13.08.2020 14:40

Andreas Spillmann verlässt das Schweizerische Nationalmuseum (SNM) im Frühling 2021. Da es sich bei der Direktion des Nationalmuseums um eine Schlüsselstelle innerhalb der schweizerischen Museumslandschaft handelt, informierte Andreas Spillmann den Museumsrat sowie den Vorsteher des Departements des Innern, Bundesrat Alain Berset, bereits vor den Sommerferien über seine Pläne. Damit bleibt ausreichend Zeit, um eine geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger zu finden. Der Museumsrat hat das Auswahlverfahren bereits eingeleitet.

Der Zürcher leitet die Museumsgruppe mit dem Château de Prangins bei Nyon, dem Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und dem Sammlungszentrum in Affoltern am Albis seit 2006 und machte das Landesmuseum wieder zum meistbesuchten kulturhistorischen Museum der Schweiz. Andreas Spillmann möchte nach rund 14 Jahren in der Schweizer Museumslandschaft nochmals eine völlig neue Aufgabe übernehmen. Welche, ist noch offen. Der Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des SNM ist ideal: Zum ersten Mal seit vielen Jahren kann das Nationalmuseum wieder einem geregelten Museumsbetrieb ohne ausserordentliche Bauprojekte nachgehen. Die Museumsgruppe hat über die vergangenen Jahre umfassenden Projekte abgeschlossen – darunter die Auslagerung der Museumsgruppe aus der Bundesverwaltung und Transformation in die rechtliche Selbständigkeit, die Programmierung der Museen mit lebhaften Ausstellungsprofilen und Veranstaltungsangeboten oder die Gesamtsanierung und Erweiterung des Landesmuseums Zürich.