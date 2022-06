Nadine Schütz macht Bäume hörbar. Foto: Lorenzo Ferrante

Rahel Marti 17.06.2022 15:33

Am Anfang werden Christian Zehnder und Saadet Türkoz im Wasserreservoir Lyren singen, am Ende Tomoko Sauvage auf dem Cassiopeia-Steg am Zürichsee ihre Wasser-Instrumente spielen. Und Julian Sartorius und Camille Emaille auf zwei Booten mit den Wellen drummen.



Dazwischen liegen zwei Tage voll weiterer Klänge, Konzerte, Vorträge, Spaziergänge und Workshops. Der ETH-Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur hat mit «Sonic Typologies» aus dem Nichts ein überraschendes und reichhaltiges Festival auf die Beine gestellt. Es ist der Stadt als Klanglandschaft gewidmet.

Hochparterre verlost 2x2 Festival-Pässe, gültig für Samstag und Sonntag im Alten Botanischen Garten sowie für das Abschlusskonzert am See (Ticketkategorie).