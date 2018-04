Gartenpreis für Ballenberg

Ballenberg, das sind Menschen, die Einblick in traditionelles Handwerk geben.

Ballenberg, das ist auch die Landschaft dazwischen und rundherum!



Letzteres sagt nun der Schweizer Heimatschutz – und prämiert die Bauerngärten und Kulturlandschaften mit dem Schulthess Gartenpreis 2018. Die traditionelle Gemüse- und Obstzucht sei «keineswegs folkloristisch, sondern fusst auf wissenschaftlichen Grundlagen, die in der Praxis ausprobiert und beständig angepasst werden». Im berühmtesten Schweizer Freilichtmuseum kann man nebst Korbflechten also auch etwas lernen über die kulturelle Bedeutung von Landschaften und Gärten.



Mehr Informationen findet man beim Schweizer Heimatschutz. Am Nachmittag des 30. Juni findet eine Führung mit Preisverleihung im Freilichtmuseum Ballenberg statt.