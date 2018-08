Rudolf Olgiati ist einer der massgebenden Architekten Graubündens des 20. Jahrhunderts. Fotos: Peter Langenegger

Rudolf Olgiati in Scuol

Das ‹Museum d'Engiadina bassa› in Scuol zeigt das Leben und Werk von Rudolf Olgiati. Sehenswert.

Köbi Gantenbein 27.08.2018 15:08

Rudolf Olgiati (1910 – 1995), der Architekt aus Flims, hatte ein Flair für alte Möbel und ein grosses Wissen über alte Bauteile in Häuern und Ställen. Beide sammelte er und brauchte sie für seine Bauten. Doch der Unverstand der Heimatliebe peinigte ihn. Und dass nun ausgerechnet ein Heimatmuseum sein Werk würdigt, hätte allenfalls seinen legendären Zorn gelockt. Doch wenn er das Heimatmuseum von Scuol besuchte im mächtigen Haus am grossen Platz im Unterdorf, wäre er zufrieden. Denn im ‹Museum d'Engiadina bassa› ist die Geschichte des Unterengadins nicht als bluemtes Trögli eingerichtet, sondern in der tüchtigen Art guter ethnografischer Museen. ###Media_2### Doch er kann das Haus nicht besuchen, denn er ist vor 23 Jahren schon gestorben. Wie lebhaft sein Denken und Schreiben aber sind, zeigt Peter Langenegger in einer kleinen Ausstellung in diesem Haus. Langenegger ist Architekt, Präsident des Museums, engagiert für Baukultur in seinem Dorf und Tal und er war vor vielen Jahren Mita...