Mensch. Maschine. Mensch, Mensch. Maschine. (Foto: BigBlueStudio)

Palle Petersen 21.05.2019 08:56

Robotik und KI krempeln den Arbeitsmarkt um. Und also auch die Arbeitswelt. Aber wohin geht die Reise? Nebst zahllosen Kongressen und Artikeln widmet sich nun auch der Basler ‹schauraum-b› dieser Frage. Zwölf Referierende vermessen gedanklich die Zukunft der Arbeit aus den Blickwinkeln von Architektur, Bürogestaltung, Sozialpsychologie, Politologie und Verwaltung. Die Reihe beginnt am 6. Juni und endet am 12. Dezember. Während dieser Zeit stehen fünf Co-Working-Arbeitsplätze zur Verfügung, «mit innovativen Produkten eingerichtet».