Das Theodor Fontane-Set: 20 Postkarten im Format A6.

Monika Widler 29.11.2018 12:09

Der Schriftsteller Gottfried Keller, Unternehmer und Politiker Alfred Escher sowie der deutsche Dichter Theodor Fontane: Alle drei sind 1819 geboren. Zu diesem 200-Jahr-Jubiläum hat die Fotografin Martina Issler jedem ein Kartenset gewidmet. Angefangen hat sie mit Sujets für Theodor Fontane und ist dem Dichter nachgereist. Seine erste Schweizreise ist dank eines kurzen Fahrplaneintrags in einem seiner Notizhefte bekannt, Orte und Daten seiner zweiten Reise durch Briefe an seine Frau und dank andern Publikationen ebenfalls. «Ich entschied, an den gleichen Daten im Jahr zu reisen wie er», sagt Martina Issler. «Ich kaufte mir einen Baedeker aus der Zeit und zog mit der Kamera los. Zudem vertraute ich darauf, Bilder machen zu können, die zu Zitaten aus seinem Werk passen würden.» Das zweite Mal ist Fontane aber so schnell gereist, dass sie nochmals in die Viamala fahren musste, um in aller Ruhe fotografieren zu können. «Es ist ja ein Prozess, herauszufinden, wie man in einem Bild eine Reise von mehreren Stunden wiedergeben kann.»

Auf den Spuren des grünen Heinrichs.

Bilder finden in Berlin

Ganz anders ist sie bei der Serie zu Gottfried Keller vorgegangen. «Ich habe zuerst den Roman ‹Der grüne Heinrich› gelesen und nach Zitaten gesucht, die mich zu Bildern inspirierten. Danach habe ich mich mit der Kamera aufgemacht, um in Zürich und in Berlin Bilder zu finden oder zu inszenieren.» Die Hommage an Alfred Escher als Eisenbahnpionier ist die Klammer der Postkartensets. Denn erst die Eisenbahn ermöglichte Individualreisen, wie sie auch für Kellers Auslandaufenthalte in Berlin und München wichtig waren. Zudem wurde die Postzustellung dank der Bahn günstiger und schneller, was Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Boom der Postkarte führte. So schliessen sich die drei Jubiläums-Postkartenserien zu einem schönen Kreis. Die Sets mit je 20 A6-Postkarten sind für 42.50 Franken hier erhältlich.