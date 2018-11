Philipp Kuntze wird Leiter des Kurszentrums Ballenberg. Fotos: Nina Mann

Die Stiftung der Heimatwerkschule Ballenberg ernennt Philipp Kuntze zum Leiter des Kurszentrum Ballenberg. Er folgt per Januar 2019 auf Adrian Knüsel.

Anna Raymann 13.11.2018 16:54

Nach zwanzig Jahren übergibt Adrian Knüsel krankheitsbedingt die Leitung des Kurszentrum Ballenberg an den 47-jährigen Philipp Kuntze. Der gelernte Innenarchitekt gründete 2013 die Agentur Qn’C, die Möbel und Leuchten vertreibt und zugleich ihre Kunden bei Interieur- und Materialfragen berät. Gutes, traditionelles Handwerk ist Kuntzes Herzensthema, vor drei Jahren lancierte er hierzu die Nonprofit-Organisation «World Crafts». Und 2017 war Kuntze als Co-Kurator für den Schweizer Pavillon an der Craft Biennale Cheongju tätig. Von Korea geht es nun nach Ballenberg, wo Kuntze per ersten Januar 2019 das Kurszentrum leiten wird. Sieben Mitarbeitende und das Angebot von jährlich rund 230 Kursen zu traditionellem Handwerk und historischem Bauhandwerk muss Kuntze dort unter ein Dach zu bringen.