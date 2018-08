Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger, Making of ‹208-N-43888› (von Charles Levy, 1945), 2013.

Fotos: Cortis & Sonderegger

Nachgebaut und aufgenommen

Bilder? Sind gemacht. Selbst wer nur knipst, konstruiert eine Wirklichkeit. Darum haben Cortis & Sonderegger Fotoikonen nachgebaut und samt Illusionskrücken neu abgelichtet. Welch unterhaltsame Dekonstruktion.

Meret Ernst 09.08.2018 14:08

Bilder? Sind gemacht. Jede Fotografie liefert den Beweis: Bildaufbau, Ausschnitt, Standpunkt, Belichtungszeit – selbst wer nur knipst, konstruiert mit seinem Apparat eine Wirklichkeit, die auch ganz anders aussehen könnte. Und doch lesen wir die chemisch oder digital generierte Aufnahme als wahres Abbild dessen, was ist. Dieser naive Glaube wird im Fotomuseum Winterthur gerade fröhlich zertrümmert. Selbst wer über ein aufgeklärtes Bildverständnis verfügt, kommt in der Ausstellung ‹Double Take› von Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger ins Schleudern. Was ist hier wirklich, was ist Schein, und weshalb wirkt wirklicher, was doch offensichtlich fake ist? Mit viel Wattewölkchen, Karton, Leim, Sand und Modelliermasse basteln die beiden Fotografen das Abbild der Wirklichkeit im eigenen Studio nach, wie sie von Ikonen der Fotogeschichte überliefert und als gültig wahrgenommen wird. Anschliessend fotografieren sie ihre Bastelei ab und stellen daraus grossformatige Bilder her. Anstoss für ihr Tun war...