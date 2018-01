Murten im farbigen Licht

Text: Roderick Hönig / 22.01.2018 13:44

Die Ausgangslage für ein Freiluft-Lichtfestival ist ideal: Das mittelalterliche Städtchen Murten ist überschaubar, baulich gefasst und spektakulär über dem Murtensee gelegen. Das Städtchen bietet mit seiner arkadengesäumten Hauptgasse und den beiden Nebengassen viele kleine und grosse Bühnen für Lichtinstallationen. Zentren des Lichtfestivals sind die Deutschen Kirche, die innerhalb des Festungsrings liegt und das mächtige Schulhaus vor dem Berntor. Hier finden in regelmässigen Abständen die beiden Hauptspektakel statt: In der Kirche eine 360-Grad-Videozeitreise der Künstlergruppe Spectaculaires, projiziert an die Innenwänden und untermalt von brummender Livemusik von Benoît Gisler. Davor liegt das neue Kassenhäuschen, das der Objektmöblierer Meer aus Bern gestaltet hat. An die Schaufassade des Schulhauses, vor dem Eingang ins Städtchen, wird eine filmisch-phantastische Schulreise projiziert. Die stammt ebenfalls aus der Hand des Lichtevent-Unternehmens Spectaculaires aus der Bretagne. Rund um diesen beiden Pole sucht sich das Publikum allabendtlich entlang der Lichtinstallationen seinen Weg durch die von 18 bis 22 Uhr autobefreite Altstadt – eine Art Postenlauf von Leuchtpunkt zu Leuchtpunkt. Die Werke sind sehr unterschiedlich formal wie inhaltlich, ein gemeinsames inhaltliches Thema ist nicht auszumachen. Die Installationen sind mal poetisch, wie die kerzenerleuchteten Laternen, welche die Besucher in den See geben können, mal interaktiv, wie der #selfietree oder feurig-heiss, wie das Spektakel «Fire & Ice», das Kinder und Jugendliche jeden Abend einmal aufführen. Mit dem Lichtfestival machen die Organisatoren rund um Murten Tourismus elegant vor, wie man mit Licht und Spektakel die besucherschwache Winterzeit überbrücken und animieren kann.