Monkey off My Back or the Cat's Meow: Stephen Thompson, Sultan Çoban, Tabita Johannes Fotos: Orpheas Emirzas

Lustvolle Verletzlichkeit

Der US-amerikanische Tänzer und Choreograf Trajal Harrell collagiert in seinem Stück «Monkey off My Back or the Cat’s Meow (a piece for dancers and actors)» Versatzstücke aus disparaten Welten.

Susanna Koeberle 16.12.2021 16:21