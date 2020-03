Die alte Rheinbrücke verbindet Vaduz mit dem sankt-gallischen Sevelen. Fotos: Urs Oskar Keller

Urs Oskar Keller 27.03.2020 16:00

Lichterlöschen in Vaduz Die Vaduzer Behörde entfernte 2017 eine preisgekrönte Beleuchtung von zwei Ostschweizern auf der Alten Rheinbrücke. Seither wird die Wiederherstellung gefordert. Damit wird es nun aber wohl nichts.

Die Behörde der Liechtensteiner Hauptstadt 2017 entfernte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine preisgekrönte Beleuchtung auf der historischen Alten Rheinbrücke, die Vaduz mit dem sankt-gallischen Sevelen verbindet. Die Beleuchtung, die der St. Galler Lichtgestalter Gallus Zwicker entwarf, liess die alte Brücke in neuem Licht erscheinen. Noch Ende 2018 kamen alle Beteiligten in Vaduz zusammen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Man wollte die Anlage auch mithilfe der NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs erweitern. Und auch das Kulturamt des Fürstentums und die St. Galler Denkmalpflege fordern seit Jahren die Wiederherstellung der Installation, die fast eine Viertelmillion Franken kostete. Doch die Hoffnung auf eine Reaktivierung der alten Anlage – falls die Teile beziehungsweise Einzelanfertigungen noch vorhanden gewesen wären – zerschlugen sich nun. Der Gemeinderat von Vaduz hatte einstimmig für die Rückzahlung der Subventionen für die Lichtanlage beschlossen. Damit wird das...